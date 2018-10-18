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Архив - Донецкая область

Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР

18.10.2018 17:05
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В российской Государственной Думе угрожают Украине "катастрофическими последствиями" в случае нового наступления на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении, которое приняла Госдума "в связи с обострением ситуации" в Украине.

В документе перечисляется множество обвинений в сторону Украину, среди которых как "разрушение Православной церкви", так и "террористические акты против населения Донбасса".

"Попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям", – говорится в заявлении.

Украину обвиняют в "саботировании Минских соглашений" и убийстве главаря боевиков ДНР Александра Захарченко.

"Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса", – утверждают в Кремле.

Заявление поддержано единогласно.

Источник : https://apostrophe.ua 



Теги: Украина, Россия, ДНР, ЛНР
 
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