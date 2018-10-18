- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- Пиво местного разлива и не только: Цены на алкоголь в «ДНР»13:27
- Эксперт сообщил о смене тактики ведения боя оккупантами на Донбассе11:18
Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР
В российской Государственной Думе угрожают Украине "катастрофическими последствиями" в случае нового наступления на Донбассе.
Об этом говорится в заявлении, которое приняла Госдума "в связи с обострением ситуации" в Украине.
В документе перечисляется множество обвинений в сторону Украину, среди которых как "разрушение Православной церкви", так и "террористические акты против населения Донбасса".
"Попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям", – говорится в заявлении.
Украину обвиняют в "саботировании Минских соглашений" и убийстве главаря боевиков ДНР Александра Захарченко.
"Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса", – утверждают в Кремле.
Заявление поддержано единогласно.
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: Украина, Россия, ДНР, ЛНР
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Боевики пожаловались на серьезные проблемы
- Мнение эксперта: Если Украина откажется от Донбасса, то с России снимут санкции
- Мнение эксперта: Война за Донбасс неизбежна
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- В Украине рассказали, чего ожидать от России в "Л/ДНР"
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро 21:49
- Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов21:30
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- В Донецке включили отопление
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе
- В Кремле создали проект, который займется идеологической подготовкой признания "Л/ДНР"