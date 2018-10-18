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Сводка из зоны ООС за 17 октября: Версии сторон конфликта
За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 7 раз применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В ходе боевых действий 2-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.
НВФ вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Объединенные силы у Талаковки противник обстрелял из минометов калибром 120 мм. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединское и Широкино НВФ обстреливали из минометов калибром 82 мм.
С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное на мариупольском направлении.
В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 26 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 198 единиц. Повреждения в результате обстрелов получили 4 дома в Горловке и селе Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.). В зоне обстрела оказались район Донецкого аэропорта, Старомихайловка, Александровка на окраине Донецка; на горловском направлении – поселки шахты им. Гагарина, Гольмовский, Зайцево, Широкая Балка; Ясиноватая и села Коминтерново, Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Саханка».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелу подвергся район села Сокольники. Огонь велся из минометов калибром 120 мм».
Источник : https://dnews.dn.
Теги: Донбасс, конфликт, зона, ООС
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