Девушка из Мариуполя умерла в Запорожской клинической больнице.



Как стало известно 0629 от родственников погибшей, это произошло 11 октября. Сегодня 22-летнюю мариупольчанку Анастасию Д. хоронили в пос. Боевое.

Корреспондентам 0629 удалось пообщаться с Дарьей Римской, которая рассказала историю смерти своей троюродной сестры.



Насте было 22 года. Ранее она проживала в селе Малиновка, а недавно переехала в Мариуполь, где снимала квартиру с подругой. Работала она в cупермаркете. По словам Дарьи, плохо себя чувствовать Анастасия стала с сентября. Жаловалась на головные боли и усталость. Ей прописывали таблетки и по настоянию врачей порекомендовали лечиться в другом городе. Мать на "скорой помощи" перевезла ее в Запорожье.



Дарья рассказывает, что ее троюродной сестре там стало легче после двух недель лечения. Она стала ходить, разговаривать и в целом пошла на поправку, но внезапно 9 октября впала в кому, а 11 октября умерла.



Запорожская прокуратура открыла уголовное производство по факту смерти девушки. Поэтому тело долго находилось на экспертизе в другом городе и только вчера его доставили в Мариуполь.

«Мы хотим знать от чего умерла наша девочка», - говорит Дарья.



Мариупольской полиции о данном происшествии стало известно из социальных сетей. В полиции начали проводить предварительную проверку, и только по ее окончании там будут принимать решение, открывать или нет уголовное производство. "Если уголовное производство будет открыто, то следствие будет проходить в координации с правоохранителями из Запорожья", - уточнили в пресс-службе городского управления полиции.



В пресс-службе Коммунарского отдела полиции Запорожья 0629 рассказали, что Анастасия Д. изначально попала в больницу Мелитополя, а позже была транспортирована в больницу Запорожья. Правоохранители подтвердили, что девушка скончалась 11 октября. По данному факту открыто уголовное производство по 115 статье. Сейчас проходит дополнительная проверка.



Cегодня, 17 октября, в селе Боевое состоялись похороны Анастасии. На них побывали корреспонденты 0629.

Проститься с девушкой пришло множество людей из нескольких поселков и Мариуполя. Присутствовали родственники, друзья и коллеги. Многие не могли сдерживать слез. Священнослужитель отпевал Анастасию под плач и причитания родных. Хоронили ее в белом гробу.



После церемонии корреспондентам 0629 удалось пообщаться с ее тетей, Натальей. Настя последнее время жила у Натальи, поэтому женщина смогла рассказать, как протекала болезнь.

Изначально была просто слабость, но родные думали, что это из-за тяжелой работы. "В субботу, 27 или 28 сентября она пришла вся желтая. Думали "желтуха" и вызвали "скорую", - рассказывает женщина.

Наталья говорит, что изначально Настя лечилась в больнице в Кальмиусском районе. Точный диагноз установить девушке не могли, заявив что выявлен гепатит неясной этиологии. "Искали причину, гепатит А, В, С... Врачи стали говорить, что сильное отравление, но чем она отравилась, понять не могли. Настя не пила, не курила и не наркоманила, но врачи сказали, что печень в ужасно плохом состоянии", - рассказывает Наталья. Позже девушку, для уточнения диагноза, перевели в больницу Запорожья, где после лечения ей стало лучше. Но потом она резко впала в кому. "В этот день, когда ей стало плохо, запорожские врачи говорили, что это отравление большими дозами", - говорит Наталья.



Родственники рассматривают несколько гипотез, откуда яд мог взяться в организме девушки: это могло произойти и на работе по случайности, не исключают и умышленного убийства врагами, недоброжелателями.



"Экспертиза через месяц покажет. Сейчас в заключении патологоанатома написано, что у Насти цирроз печени, вызванный токсичным веществом, а в заключении о смерти - просто "цирроз печени", - рассказывает Наталья.

Женщина уверена, что результат расследования даст объективную оценку произошедшему. Правоохранители пообещали, что на это уйдет месяц. "Пока у нас нет документа - мы ничего не можем утверждать", - рассказывает Наталья.



Она хочет добиться истины, хочет знать правду.

Источник : https://www.0629.com