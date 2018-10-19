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Боевики «ДНР» готовы передать Украине 19 осужденных украинцев
В пятницу, 19 октября так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, как пишет replyua.net, заявила сепаратистским средствам массовой информации, что боевики незаконного вооруженного формирования «Донецкая народная республика» готовы передать официальному Киеву осужденных до начала войны на Донбассе граждан Украинского государства в количестве 19 человек.
Так, Морозова сообщила, что в настоящее время к передаче украинской стороне готовы девятнадцать заключенных. Кроме того, сейчас подготавливается еще одна партия осужденных в количестве 45 человек. «Эти граждане стремятся попасть в Украину по причине, что там у них остались родственники и, более того, на этой территории все они прописаны. Эти граждане – жители разных регионов Украинского государства. Они были осуждены судом Украины еще до наступления боевых действий на Донбассе», - заявила журналистам «омбудсмен» террористов «ДНР».
Помимо прочего она подчеркнула, что власти Украины блокирует этот процесс. Также Морозова заявила, что пророссийские боевики псевдореспублики требуют от украинской стороны вернуть в «ДНР» 88 сепаратистов, которые находятся в Украине.
Теги: Донбасс, осужденный, ДНР, боевики, пленные
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