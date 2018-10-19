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Боевики ДНР отбирают автомобили с украинской регистрацией
Оккупационные «власти ДНР» снова взялись за автомобили с украинской регистрацией. В Макеевке эти автомобили увозят на эвакуаторе. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий сообщают, что оккупационные «власти ДНР» взялись за автомобили с украинскими номерами. Доходит до того, что автомобили могут быть изъяты с помощью эвакуатора и помещены на штрафплощадку. При этом сослаться на то, что автомобиль недавно въехал с подконтрольной Украине территории, не получается, т.к. оккупанты используют регистрационную базу.
Вот что пишут жители оккупированных территорий в соцсетях:
«ФБ 08.25 Макеевка Кольцо 4/13 грузят на эвакуатор АН. Макеевская Объездная после Баварии полиция всех подряд на украинских номерах»,
«Пару тижнів наче не було і от знов подекуди стали траплятися дирівські даїшники. Перевіряють документи, наполегливо питають про дирореєстрацію автівок»,
«На мотодроме у развилки стоят гаи, работает эвакуатор. На обочине 4 авто с укр номерами стоят»,
«По номерам АН. Уже есть база. Таможня и гаи взаимодействуют. Отмазка, типа: «только сегодня приехал», не катит. Две минуты и вас пробьют. До 10 дней можно ездить без временной регистрации»,
«Это давно говорят. Но сейчас есть команда, кто не стал на учёт, станет на штраф.стоянку. Поговоривают, что для укр.регистрации сделают временный ввоз, но пока не приняли...»,
«Ну когда меня остановили, пока проверяли, ещё 3 инспектора остановили 3 машины на укр номерах»,
«Говорю, что знаю. Дана команда на тщательный досмотр, вплоть до задержания ТС и всех находящихся в авто»,
«Вот только что ехал, я на днр номерах и тип на украинских. Ехали в правом ряду, так на площади Ленина его тормознули, а мне показали проезжай».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, автомобиль, ДНР, боевики
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