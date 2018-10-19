Единение с народом. Соцсети позабавило новое фото главаря ОРЛО

19.10.2018 11:06

В социальной сети опубликовали фото главаря «ЛНР» Леонида Пасечника в оккупированном Изварино, где его угощают яичницей.

Соответствующий снимок появился на странице «ЛНР (Колывано-Бджолария)» в социальной сети Twitter. Под фото написано:

«Вот! Это другое дело! Фото просто народное: „Леня И яичница“! Единение с народом налицо, огурчики соленые, но шашлыки там лишние».

По информации украинского блогера Фашика Донецкого, данное фото сделано в оккупированном поселке Изварино Луганской области, где Пасечник «пустил газ».

Фашик Донецкий отметил:

«Жители Изварино после пуска газа угостили Леонида Пасечника яичницей, пожаренной на газовой плите».

Источник: https://donpress.com