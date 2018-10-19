Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу

19.10.2018 09:05

В России готовы вести переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, но уже с новыми представителями украинских властей. Об этом сегодня, 18 октября, в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое транслировали российские телеканалы, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Россия, конечно, заинтересована в полноформатном возобновлении отношений с Украиной. То, что сейчас украинские власти делают – они загоняют ситуацию не просто в тупик, они проводят антигосударственную и антинародную политику, так же, как в свое время ее сначала пытался скрыть, а потом попытался осуществить Саакашвили в Грузии, напав на Южную Осетию», – заявил он.

«В результате этих преступных действий Грузия утратила значительные территории. Именно в результате действий Саакашвили, это результат его работы. И было бы очень печально, если бы сегодняшние украинские власти пошли по его стопам», – продолжил Путин.

По его словам, в том, что между Украиной и Россией нет нормальных взаимоотношений виноваты страны Запада, в частности США, а продуктивные переговоры по Донбассу возможны только после украинских выборов. «Надо дождаться, пока закончится внутриполитический цикл [в Украине], и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим», – резюмировал российский президент.

Он также сказал, что в России в период подготовки и проведения президентских и парламентских выборов в Украине не ожидают подвижек в выполнении Минских соглашений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»