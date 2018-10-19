- Миротворческая миссия на Донбассе обойдется в миллиард долларов в год16:32
- На КПВВ "Марьинка" пуля боевиков попала в гражданский автомобиль15:45
- На КПВВ «Майорское» умер пожилой мужчина15:30
- СБУ разоблачила коммерческую структуру на финансировании НВФ «Л-ДНР»13:38
- ЧП в Славянске: собака съела уши у двухлетнего ребенка12:28
- ОБСЕ зафиксировали в ОРДО движение транспорта и людей у границы с РФ11:52
- Единение с народом. Соцсети позабавило новое фото главаря ОРЛО11:06
- «Работаем, Батя»! Боевики устроили ДТП в Донецке10:40
- Стало известно какое количество миротворцев ООН будет на Донбассе10:17
- Боевики ДНР отбирают автомобили с украинской регистрацией10:05
Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу
В России готовы вести переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, но уже с новыми представителями украинских властей. Об этом сегодня, 18 октября, в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое транслировали российские телеканалы, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Россия, конечно, заинтересована в полноформатном возобновлении отношений с Украиной. То, что сейчас украинские власти делают – они загоняют ситуацию не просто в тупик, они проводят антигосударственную и антинародную политику, так же, как в свое время ее сначала пытался скрыть, а потом попытался осуществить Саакашвили в Грузии, напав на Южную Осетию», – заявил он.
«В результате этих преступных действий Грузия утратила значительные территории. Именно в результате действий Саакашвили, это результат его работы. И было бы очень печально, если бы сегодняшние украинские власти пошли по его стопам», – продолжил Путин.
По его словам, в том, что между Украиной и Россией нет нормальных взаимоотношений виноваты страны Запада, в частности США, а продуктивные переговоры по Донбассу возможны только после украинских выборов. «Надо дождаться, пока закончится внутриполитический цикл [в Украине], и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим», – резюмировал российский президент.
Он также сказал, что в России в период подготовки и проведения президентских и парламентских выборов в Украине не ожидают подвижек в выполнении Минских соглашений.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Теги: Донбасс, Путин, война, переговоры, ДНР, ЛНР, заявление
- Политэксперт: "Забудьте пока про территории, которые оккупированы. Вы их вернете после падения путинского режима... Ждать не так уж и долго"
- Мнение: в минской битве за Донбасс Путин провернул хитроумную КГБистскую операцию
- Мнение: Переговоры с "ЛДНР" - Савченко "выдала" установку Кремля по решению вопроса Донбасса
- "Ответка" вожаку "ДНР"? Украина созывает срочные переговоры по Донбассу
- Захарченко счастлив, что судьбу войны на Донбассе решают США и Россия
- Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину
- Миротворческая миссия на Донбассе обойдется в миллиард долларов в год16:32
- Екатериновка попала под обстрел из крупнокалиберных пулеметов16:15
- На КПВВ "Марьинка" пуля боевиков попала в гражданский автомобиль15:45
- На КПВВ «Майорское» умер пожилой мужчина15:30
- СБУ разоблачила коммерческую структуру на финансировании НВФ «Л-ДНР»13:38
- В Луганской области на одной из шахт начался протест горняков12:40
- ЧП в Славянске: собака съела уши у двухлетнего ребенка12:28
- ОБСЕ зафиксировали в ОРДО движение транспорта и людей у границы с РФ11:52
- Единение с народом. Соцсети позабавило новое фото главаря ОРЛО11:06
- «Работаем, Батя»! Боевики устроили ДТП в Донецке10:40
- Мышечные боли и кровь изо рта: на планете вспыхнула "крысиная лихорадка" 17:13
- Подруга Рослякова рассказала о причинах теракта в Керчи17:00
- Когда в Украине переходят на зимнее время в 2018 году?16:45
- Миротворческая миссия на Донбассе обойдется в миллиард долларов в год16:32
- Екатериновка попала под обстрел из крупнокалиберных пулеметов16:15
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- На КПВВ "Марьинка" пуля боевиков попала в гражданский автомобиль15:45
- На КПВВ «Майорское» умер пожилой мужчина15:30
- Госстат подсчитал жителей Украины: цифра шокирует15:15
- "Дышать невозможно - все в респираторах", - кислотный выброс Армянска добрался до Украины15:03
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- В Донецке включили отопление
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе