Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)

19.10.2018 22:10

Блогер Денис Казанский рассказал о том, что лидер сепаратистов из "ДНР" Денис Пушилин проходил службу в рядах ВСУ. Это означает, что он давал клятву защищать Украину.

Однако это не помешало стать ему лидером сепаратистов на востоке страны. Лидер сепаратистов из "ДНР" Денис Пушилин был солдатом ВСУ в 2000-х годах. Эту информацию предоставил журналист Денис Казанский. Он опубликовал соответствующее фото Пушилина среди военных, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на сообщение журналиста в "Твиттере". "Денис Пушилин находится слева. Он сидит самый крайний. Этот человек в свое время служил в ВСУ около 10 лет назад. Тоже предатель. Путин как-то говорил о Скрипале, как о предателе Родины. Вот, то же самое и Пушилин для Украины", - отметил журналист.





Многих пользователей заинтересовал вопрос о том, как же так получилось, что бывшего военного ВСУ завербовали в "ДНР"? Многие пришли к выводу, что этого человека просто купили, хотя другие сослались на убеждения Пушилина, мол, он с самого начала был пророссийским. Однако в целом точной информации никто не предоставил. Многих просто удивил сам факт того, что этот человек раньше защищал свою Родину, а потом ее предал



Напомним, сегодня Пушилин подписал указ, согласно которому его место займет новый человек в "ДНР". До этого же поступало сообщение о том, что Пушилин хочет оторваться от влияния Кремля.



Источник: www.dialog.ua