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ОБСЕ зафиксировали в ОРДО движение транспорта и людей у границы с РФ
Беспилотник СММ ОБСЕ 16 октября зафиксировал ночное движение транспорта и людей у границы с Россией на территории ОРДО. Об этом сообщается в отчете миссии.
Наблюдатели сообщают, что 16 октября, около 23:00 беспилотник обнаружил грузовик «Урал» и внедорожник, направлявшиеся на северо-восток по грунтовой дороге возле села Маныч пока не доехали до места для стоянки в поле. После этого грузовик проехал несколько метров в обратном направлении по грунтовой дороге на северо-восток и остановился, в этот момент грузовой отсек «Урала» был развернут к северо-востоку, в направлении границы с Россией, в том месте, где отсутствуют погранично-пропускные пункты.
В миссии уточнили, что уже через час беспилотник зафиксировал группу из 12 человек, направлявшихся от границы к припаркованному грузовику. Отмечается, что некоторые из них забрались в грузовой отсек транспортного средства.
В то же время, 17 октября около 00:20, в этом же районе были обнаружены 3 грузовика, следовавшие на юго-запад от границы: один из них продолжал движение на юго-запад вдоль вышеупомянутой грунтовой дороги, а остальные остались для стоянки на вышеупомянутом месте.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, граница, ОБСЕ, ОРДЛО, ОРДО
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