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Расстреливал украинцев. На Донетчине задержан танкист ОРДО
Правоохранители Донецкой области задержали жителя села Очеретино, летом 2014 года вступившего в ряды оккупантов ОРДО и до 2018 года несшего «службу» в танковом батальоне «ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Выяснилось, что 53-летний житель села Очеретино в 2014 году вступил в рядах подразделений НВФ. Он длительное время воевал в рядах незаконного вооруженного формирования в Ясиноватой, где «держал оборону» захваченного города и участвовал в боевых действиях, расстреливая украинцев».
Задержанный периодически с оружием в руках дежурил на блокпосту в оккупированном селе Спартак на окраине оккупированного Донецка. Правоохранители отмечают:
«В этом году „ветеран“ террористов разуверился в будущем террористической организации „ДНР“ и вернулся домой».
При этом мужчина имеет удостоверение «участника боевых действий» и награды от главарей ОРДО.
Оккупанту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины и с обвинительным актом направлено в суд.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, танк, задержание, ОРДО
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