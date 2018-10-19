- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- Донбасс-SOS: Как получить пособие на погребение умершего пенсионера11:03
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением10:46
- Боевики «ДНР» в районе Коминтерново понесли потери09:50
- В «ДНР» готовы передать Украине часть заключенных из колоний09:37
- Украина потребовала у РФ в Минске отмены выборов на неподконтрольном Донбассе08:10
- Расстреливал украинцев. На Донетчине задержан танкист ОРДО23:47
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов23:27
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)22:10
- Военную часть конфликта на Донбассе можно прекратить за час, – Хуг22:00
СБУ разоблачила коммерческую структуру на финансировании НВФ «Л-ДНР»
Служба безопасности Украины разоблачила коммерческую структуру на финансировании незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР». Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба СБУ.
В пресс-службе рассказали, что сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности и Главного следственного управления СБ Украины выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению «Л-ДНР».
В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2014 года в «ДНР» функционирует компания, которая платит «налоги» незаконным вооруженным формированиям. Сотрудники СБ Украины выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой обществ на подконтрольной украинской власти территории. «Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно-импортные операции с материнской структурой на общую сумму более 2-х млн долл. США. Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины», – сообщили в СБУ.
Продукция, по данным пресс-службы, вывозилась с «Л-ДНР» в РФ через неконтролируемый Украиной участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.
«Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов производства правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях. Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в пресс-службе.
Там также добавили, что продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, СБУ, разоблачение, ДНР, ЛНР
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- В Херсонской области СБУ разоблачила фирму, финансирующую боевиков "ДНР"
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- Еще один боевик воспользовался программой «Тебя ждут дома» (ВИДЕО)
- СБУ перехватила переговоры Захарченко о блокаде Донбасса. ВИДЕО
- СБУ: "Штаб ДНР возглавляет российский генерал"
- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях12:06
- Донбасс-SOS: Как получить пособие на погребение умершего пенсионера11:03
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением10:46
- Боевики «ДНР» в районе Коминтерново понесли потери09:50
- В «ДНР» готовы передать Украине часть заключенных из колоний09:37
- Украина потребовала у РФ в Минске отмены выборов на неподконтрольном Донбассе08:10
- Расстреливал украинцев. На Донетчине задержан танкист ОРДО23:47
- В Луганске критическая ситуация, массово увольняются медики. Люди не могут вызвать «скорую»23:31
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов23:27
- В Украине назвали 100 самых влиятельных женщин страны14:41
- Минздрав в 2019 году начнет полностью возмещать стоимость препаратов инсулина: Супрун14:32
- В Керчи парень погибшей в колледже девушки совершил суицид14:17
- В Киеве мужчина угрожал поджечь отделение банка14:04
- В Мексике полиция остановила караван мигрантов, который направлялся в США13:50
- Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны13:41
- Украина в ООН призвала усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных13:28
- Мы готовы умереть", - ингуши отправили домой Кадырова, приехавшего на "разборки" в сопровождении 70 авто 13:21
- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- Украинцам сообщили, какую погоду ожидать в ноябре13:00
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе
- Украину хотят утопить в крови из-за Томоса. Российские "православные" наемники написали письмо в РПЦ