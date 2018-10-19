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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ сегодня: на «Майорске» большая очередь

19.10.2018 09:26
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Ситуация на КПВВ сегодня: на «Майорске» большая очередь

По данным Госпогранслужбы в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 30/50;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 0/30;

КПВВ «Гнутово» — 15/10.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным наравне с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 46 700 человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

Майорское «- 10 110 человек и 1200 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 250 человек и 1755 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8650 человек и 1570 транспортных средств;

«Гнутово» — 4265 человек и 965 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 13 455 человек.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Майорск, КПВВ
 
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