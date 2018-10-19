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Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
Фото смертельного "подарка" от ВСУ террористы показали сами. По словам боевиков, этот "подарок" уже принес боевикам массу проблем.
Об усовершенствованной гранате в Facebook рассказал и известный волонтер Юрий Мысягин. Он подчеркнул, что для оккупантов РФ на некоторых участках фронта сложилась действительно угрожающая ситуация, передает "Диалог.UA".
Мысягин объяснил, что сегодня террористам реально горячо: ВСУ при помощи квадрокоптеров серьезно "кошмарят" позиции боевиков, уничтожая при этом все: технику РФ, боекомплекты, личный состав оккупантов и сами позиции. Налеты происходят по нескольку раз в сутки, боевиков громят днем и ночью.
"Сейчас уже "массово" волонтерами стали передаваться коптеры и спец кронштейны для крепежа самого боеприпаса, и многие наши подразделения имеют уже по несколько боевых коптеров. Они просто не дают голову опустить оккупантам. Закошмарили",- рассказал Мысягин признав при этом, что не каждый вылет квадрокоптера с усовершенствованным боеприпасом удачный. "Бывают случаи, когда противник сбивает боевые коптеры, но на его место волонтеры привозят новый, а то сразу два. Следите, сейчас по всему фронту противнику станет еще веселей", - предупредил известный волонтер.
Напомним, в Интернете опубликовали кадры, как силы ООС мощно подорвали российскую БМП на Донбассе. Добавим также, что после смертельного удара ВСУ по позициям боевиков на Светлодарской дуге, у оккупантов летальные потери.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, террористы
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