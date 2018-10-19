Стало известно какое количество миротворцев ООН будет на Донбассе

19.10.2018 10:17

Не менее 20 тысяч миротворцев должны разместится на всей территории ОРДЛО, включая украинско-российскую границу, чтобы дать возможность украинской стороне вернуть контроль над этими территориями. Такое количество назвали международные эксперты в ходе публичной дискуссии "Какая миротворческая миссия нужна Украине?", пишет "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу Украинского кризисного медиа-центра в Киеве.

По мнению специалистов, такого количества миротворцев должно хватить, чтобы урегулировать ситуацию на Востоке Украины. При этом уточнилось, что миротворческий контингент должен состоять преимущественно из представителей европейских стран, не являющихся членами НАТО – в частности, Швеции, Финляндии. А вот поэтапного плана входа миротворцев на Донбасс пока нет. Обозначили лишь то, что ввод миротворцев станет возможен лишь после достижения компромисса между Украиной и Россией.

"Необходимо согласовать поэтапный сценарий, который позволит разблокировать Минские соглашения и восстановить мир в Украине. Сейчас стороны имеют очень разное видение того, как это должно происходить, в какой последовательности. При этом необходимо, чтобы Россия выполнила пункт 10 соглашений – о полном отводе иностранных сил и наемников", – отметил дипломат, бывший Специальный координатор ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Роберт Серри.

По мнению международных экспертов, миротворцы должны иметь полномочия на ограниченное применение силы, контроль над воздухом, владеть инструментами для разведки, контролировать вывод военной техники.

"Миротворческая миссия на Донбассе сама по себе не поможет решить конфликт. Таким решением может стать определенный стратегический компромисс между Россией, Украиной и западными союзниками, который бы позволил вывести из региона российские войска и реинтегрировать неподконтрольные Украине территории снова в ее состав. Поэтому России придется принимать такое политическое решение, и основная проблема сегодня – как этого достичь", – отметил ведущий эксперт Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Ричард Гован.

При этом оба эксперта считаю, что введение 50-60 тысяч миротворцев без обязательного согласия сторон, является нереалистичным, так как большинство стран не согласились бы отправить своих миротворцев на территорию, где военный конфликт находится в активной фазе. Оба специалиста разделяют позицию о том, что нет необходимости внедрять в ОРДЛО временную международную администрацию, по типу того, как это происходило в Косово.

Напомним, ранее эксперт Университета ООН Ричард Гован рассказал сайту "Сегодня" о стоимости миротворческой миссии на Донбассе.

Кроме того, в Украине представили вариант введения миротворцев на Донбасс, в который входят три основных компонента: военный, полицейский и гражданский.

Источник: https://from-ua.com