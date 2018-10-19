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Священник РПЦ оскорбил Украину и обратился к российским боевикам: "Идите, братья, войной на этих бесов"
Видео, на котором священник РПЦ в открытую благословляет террористов на Донбассе идти войной на Украину и совершать преступления против ее территориальной целостности и народа, разместил блогер Dunlop Dueler.
На видео опубликованном на странице блогера в Twitter, поп РПЦ хоть и не называет Украину, но из его слов более, чем понятно, кого в своей "пламенной" речи священник МП имеет в виду, передает "Диалог.UA". Церковник, обращаясь к предателям Украины и наемникам РФ, говорит открыто, что необходимо воевать, называя происходящее на востоке нашей страны бесовским шабашем и разгулом бесов.
"Стойте братья во Христе, гордитесь тем, что вы православные, что вв русские", - говорит стоящий с крестом перед террористами священник РПЦ. Он также пытается оправдать необходимость войны, говоря о том, что, несмотря на потребность в рабочих руках на гражданских предприятиях, орки, перед которыми он выступает, нужнее не фронте.
Тут правда священник сильно слукавил. На Донбассе немало мужчин пошли "служить" как раз для того, чтобы на убийствах украинцев заработать денег. Ведь несмотря на то, что по словам "руководителей" "ДНР/ЛНР", "экономика" Донбассе "встала с колен", зарплат, которые обещали оккупанты как не было, так и нет. К слову сказать, это далеко не единственный факт, когда священники РПЦ благословляли боевиков "народных республик" Донбасса на откровенно преступные действия и освящали российское оружие, переданное Кремлем в ОРДЛО.
Более того, даже на не оккупированных территориях Украины многие священники московского патриархата не скрывают откровенно пророссийских взглядов. "Уже не православні, секта розкольників", – метко подметил один из участников обсуждений. Напомним, на похоронах погибшего на Донбассе бойца ВСУ Карпуна, священник РПЦ угрожал убить священнослужителя КП за то, что он не любит Путина. Добавим, одиозный священник МП из "ЛНР" Авдюгин назвал уничтоженного террориста Захарченко "героем".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, православная церковь, священник, ДНР, ЛНР, боевики
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