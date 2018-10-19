В Донецке опять прогремел мощный взрыв

19.10.2018 21:32

Жители оккупированного Донецка сообщают о сильном взрыве, прогремевшем в районе жилмассива Текстильщик Кировского района города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях.

В комментариях люди отмечают, что вначале была непонятная вспышка, после чего прогремел взрыв:

«Что-то взорвалось только что за посадками, в полях ! Бомбануло хорошо ! Я на конечной 77, с 9 этажа вижу дым идет. Была вспышка, потом взрыв» .

«Так там полигон. мало ли что хлопнуло».

«Машины 3 туда поехали, вижу. Там нет полигона».

«На Семашко трухнуло»

«А дымом воняет. И не с огородов, а какой-то другой запах».

Источник: https://donpress.com