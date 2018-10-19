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В ОРЛО местного жители лишили свободы за публикации в соцсети
На неподконтрольной Украине территории, так называемой «ЛНР», суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы, с думя годами испытательного срока за публикации в «ВКонтакте», которые посчитал возбуждающими ненависть или вражду. Об этом передают подконтрольные «ЛНР» СМИ.
В «генпрокуратуре ЛНР» сообщили, что с 9 февраля 2017 года по 9 мая 2018 года мужчина загрузил в сеть «ВКонтакте» 16 изображений с комментариями к ним, как утверждается, «содержащие признаки пропаганды нацистской идеологии, в которых содержится призыв к расовой нетерпимости, оправдание и героизация фашизма, восхваление Гитлера».
Эти изображения с комментариями «несли в себе оскорбительные и унижающие человеческое достоинство характеристики и оценки людей» — подчеркивается в сообщении.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, тюрьма, ЛНР, ОРЛО
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