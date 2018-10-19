- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- Донбасс-SOS: Как получить пособие на погребение умершего пенсионера11:03
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением10:46
- Боевики «ДНР» в районе Коминтерново понесли потери09:50
- В «ДНР» готовы передать Украине часть заключенных из колоний09:37
- Украина потребовала у РФ в Минске отмены выборов на неподконтрольном Донбассе08:10
- Расстреливал украинцев. На Донетчине задержан танкист ОРДО23:47
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов23:27
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)22:10
- Военную часть конфликта на Донбассе можно прекратить за час, – Хуг22:00
Военную часть конфликта на Донбассе можно прекратить за час, – Хуг
Военную часть конфликта на Донбассе можно остановить за считанные часы, но на полное его завершение уйдет намного больше времени. Такое мнение первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг высказал в интервью «Голосу Америки».
Он настаивает, что война в Донбассе не вечна, но опасается, что каждый ее новый день углубляет раны, которые украинцам будет очень трудно заживлять.
Хуг предлагает задуматься над судьбой детей, живущих в пораженных боевыми действиями районах с обеих сторон так называемой «контактной полосы».
«Те, кому сейчас по 10 лет, не помнят, какой была жизнь до конфликта. Они знают только насилие, опасную нестабильность, лишения. Возможно, они потеряли близких. Через еще 5 лет такой ситуации им будет по 15, и последствия в их взрослой жизни будут неизгладимы. Мы предстанем перед проблемой целого поколения», – считает он.
Хуг настаивает, что главную составляющую конфликта, военную его часть, можно остановить «в течение одного часа». А тогда наступит решение других составляющих, которые, хотя и не вызывают смертей, решать надо будет дольше.
Разминирование территорий, например, будет тяжелой, но немедленной задачей, а восстановление разрушенного и возрождение экономики на востоке Украины растянутся на длительное время.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, война, конфликт, ОРДЛО
- Прямой вооруженный конфликт между РФ и Украиной неизбежен?
- «Россия отозвала своих представителей из СЦКК именно перед мощной эскалацией на Донбассе», — Волкер
- Боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах: Генштаб РФ
- Решение конфликта на Донбассе без участия Киева не возможно - Порошенко
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году
- Европейские политики рассказали, что собираются делать с войной в Донбассе
- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях12:06
- Донбасс-SOS: Как получить пособие на погребение умершего пенсионера11:03
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением10:46
- Боевики «ДНР» в районе Коминтерново понесли потери09:50
- В «ДНР» готовы передать Украине часть заключенных из колоний09:37
- Украина потребовала у РФ в Минске отмены выборов на неподконтрольном Донбассе08:10
- Расстреливал украинцев. На Донетчине задержан танкист ОРДО23:47
- В Луганске критическая ситуация, массово увольняются медики. Люди не могут вызвать «скорую»23:31
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов23:27
- В Керчи парень погибшей в колледже девушки совершил суицид14:17
- В Киеве мужчина угрожал поджечь отделение банка14:04
- В Мексике полиция остановила караван мигрантов, который направлялся в США13:50
- Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны13:41
- Украина в ООН призвала усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных13:28
- Мы готовы умереть", - ингуши отправили домой Кадырова, приехавшего на "разборки" в сопровождении 70 авто 13:21
- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- Украинцам сообщили, какую погоду ожидать в ноябре13:00
- В Украине резко подорожало и исчезло из магазинов пшено12:45
- Цену на газ поднимут до 15 тысяч гривен: стало известно когда следующее повышение12:29
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе
- Украину хотят утопить в крови из-за Томоса. Российские "православные" наемники написали письмо в РПЦ