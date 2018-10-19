Военную часть конфликта на Донбассе можно прекратить за час, – Хуг

19.10.2018 22:00

Военную часть конфликта на Донбассе можно остановить за считанные часы, но на полное его завершение уйдет намного больше времени. Такое мнение первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг высказал в интервью «Голосу Америки».

Он настаивает, что война в Донбассе не вечна, но опасается, что каждый ее новый день углубляет раны, которые украинцам будет очень трудно заживлять.

Хуг предлагает задуматься над судьбой детей, живущих в пораженных боевыми действиями районах с обеих сторон так называемой «контактной полосы».

«Те, кому сейчас по 10 лет, не помнят, какой была жизнь до конфликта. Они знают только насилие, опасную нестабильность, лишения. Возможно, они потеряли близких. Через еще 5 лет такой ситуации им будет по 15, и последствия в их взрослой жизни будут неизгладимы. Мы предстанем перед проблемой целого поколения», – считает он.

Хуг настаивает, что главную составляющую конфликта, военную его часть, можно остановить «в течение одного часа». А тогда наступит решение других составляющих, которые, хотя и не вызывают смертей, решать надо будет дольше.

Разминирование территорий, например, будет тяжелой, но немедленной задачей, а восстановление разрушенного и возрождение экономики на востоке Украины растянутся на длительное время.

Источник: https://dnews.dn.ua