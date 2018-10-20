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Донбасс-SOS: Как получить пособие на погребение умершего пенсионера
Граждане Украины, в том числе переселенцы, могут получить пособие на погребение умершего пенсионера, обратившись в Пенсионный фонд. О том, в какое именно отделение ПФУ необходимо обратиться, и какой пакет документов предоставить рассказали в Общественной организации «Донбасс-SOS».
Так, согласно законодательству, нужно обращаться именно в то отделение Пенсионного фонда, где умерший пенсионер находился на учете и получал выплаты.
В том случае, если пенсионер был зарегистрирован как переселенец и получал выплаты на подконтрольной территории Украины – обращаться именно в тот Пенсионный фонд, где умерший находился на учете.
Если же пенсионер с начала конфликта не выезжал с неподконтрольной украинским властям территориии не регистрировался как переселенец – за помощью на погребение, как и за недополученной пенсией, можно обращаться в любой Пенсионный фонд. Нужно подать заявление о переводе пенсионного дела умершего по месту вашего обращения, указав при этом, что последним местом проживания умершего была неподконтрольная территория, на которой органы государственной власти не осуществляют свои полномочия.
Для получения пособия на погребение необходимо предоставить:
- документ, который удостоверяет личность заявителя;
- заявление о выплате помощи на погребение;
- свидетельство о смерти украинского образца;
- выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти для получения помощи на погребение.
Выписку из госреестра можно получить в ЗАГСе при оформлении свидетельства о смерти.
Источник : https://dnews.dn
Теги: Донбасс, пенсионер, пособие, умерший, переселенец
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