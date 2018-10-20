На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

20.10.2018 13:10

Боевики совершили 16 обстрелов позиций сил ООС за сутки

В районе проведения операции Объединенных сил боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трижды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение - в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово, один военнослужащий ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В штабе отмечают, что противник продолжает применять гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхньоторецкjе, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутовj и Лебединское", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение 19 октября четыре оккупанта уничтожены, еще двое ранены.

Также отмечается, что с начала суток враг огневой активности не проявлял.

Источник : https://www.rbc.