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Оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе
По данным разведки, в течение 19 октября, четырех оккупантов уничтожено и еще двое ранены.
За прошедшие сутки, 19 октября, российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции ВСУ, в результате чего был ранен один украинский защитник. В то же время, бойцам ОС удалось уничтожить четырех пророссийских боевиков.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное. По данным разведки, в течение 19 октября, четырех оккупантов уничтожено и еще двое ранены, – говорится в сообщении.
В штабе отметили, что в целом ситуация на Донбассе оставалась контролируемой Объединенными силами.
Оккупанты 16 раз обстреляли позиции украинских военных, трижды применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Также пророссийские боевики продолжают использовать гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В общем враг совершил обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.
Теги: Донбасс, потери, оккупанты
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