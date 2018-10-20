«Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России

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В сети показали наглядные последствия оккупации российскими войсками Донбасса
Историю предпринимателя, который жил и работал в Горловке, рассказал журналист и блогер Денис Казанский.
По его словам, бизнесмен Владимир Веселкин до начала войны на Востоке Украины занимался бизнесом в Горловке, но потерял все предприятия из-за того, что открыто поддерживал украинскую армию.
«До начала боевых действий Владимир занимался изготовлением хлеба и кондитерских изделий, а также продавал пластиковые окна и тротуарную плитку. От производств, где до 2014 года работало около сотни специалистов, остались только стены и строительный мусор. В начале войны оккупационные войска отобрали у него бизнес из-за проукраинской точки зрения», — отметил журналист.
Казанский также отметил, что у оккупантов не хватило ума наладить работу отжатых предприятий.
«Наладить работу на предприятиях бизнесмена боевики так и не смогли. Они просто все разграбили и уничтожили все до основания. Ни стало ни работы, ни налогов, ни предприятий. Но бизнесмен не отчаялся и переехал на подконтрольную Украине территорию», — заявил он.
«Владимир открыл бизнес на мирной территории и сегодня он создает в Украине новые рабочие места, а в Горловке — разруха и пустырь. Именно так выглядит «спасение Россией Донбасса от фашистов», но это не покажут на КремльТВ», — подытожил Казанский.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Горловка, предприятие, ДНР, боевики
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