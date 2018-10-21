"​Ничто не должно помешать Пушилину", - Кремль запретил Губареву появляться в Донецке

21.10.2018 09:20

Одного из лидеров террористической "ДНР" Павла Губарева не пускают в Донецк, чтобы он не мешал любимчику Кремля Денису Пушилину избираться на пост главаря "республики".

О предупреждении Кремля к Губареву рассказал на своем telegram-канале пропагандист Сергей Белоус, передает "Диалог.UA". Кремль твердо намерен посадить на кресло главаря "ДНР" своего любимчика Пушилина, несмотря на то, что он совсем не пользуется популярностью у сепаратистов. Любые конкуренты "зачищаются". Так произошло и с Губаревым. Ранее его уже сняли с "выборов", предварительно "отжав" партию и похитив жену. Теперь коллаборанту вообще запретили появляться в "народной республике". "Павлу Губареву настоятельно порекомендовали не въезжать на территорию "ДНР" до "выборов"" - сообщил Белоус.

Он не уточнил, кто конкретно угрожает Губареву. Однако тут сомневаться не приходится - инициатива исходит от московских "кураторов". "Выборы" в "ДНР" Кремль намерен организовать уже 11 ноября. Для этого на оккупированный Донбасс даже завезли бюллетени.

Пушилин, тем временем, активно пиарит свою персону. Но не очень помогает. Сепаратисты уверены, что Кремль "сливает" Донбасс Украине, а Пушилин в этом помогает. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что Губарев уже не скрывает краха "ДНР": "Донбасс не будет "под Россией" - готовьтесь к возвращению Донецка в Украину".



Источник: www.dialog.ua