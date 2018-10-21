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А цены на 30%»: В соцсетях отреагировали на повышение зарплат в «ДНР»
21.10.2018 09:14
В «ДНР» заявили, что зарплаты работников «бюджетной» сферы с 1 ноября увеличатся на 10%. Об этом вчера, 20 октября, местным интернет-ресурсам заявил «врио главы» Денис Пушилин.
В соцсетях на это отреагировали с сарказмом:
- Света: «Очень ощутимо»;
- Татьяна: «Как же любят людей за дураков держать»;
- Виктор: «Еще не подняли, а уже кукарекают. Посмотрим, какие повышения будут после выборов»;
- Таня: «Снимают все надбавки, добавляют 10%, в итоге остаемся в минусах. Главное все красиво рассказать»;
- Елена: «Это типа убрали с бюджетников, а теперь добавят туже сумму»;
- Людмила: «Знакомо»;
- Сергей: «Еще народ не увидел поднятия зарплат, а уже восхваления начались. Урежьте зарплаты депутатам и денег хватит поднять всем».
- «Vanes»: «А цены поднимутся на 30%»;
- Виталий: «В бывшем СССР показухи и то меньше было».
В соцсетях также раскритиковали заявления «властей ДНР», что с 1 ноября «пошлины» на ввоз нефтепродуктов в «республику» будут снижены со 150 долл. до 50 долл. за тонну, и в связи с этим цены на топливо в «республике» будут, как в Ростовской области РФ.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, зарплата, повышение, ДНР, цены
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