Актуальная информация для пересекающих КПВВ

Обновлен блокпост на выезде из города Бахмут, - сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Теперь этот блокпост обеспечен современными техническими решениями, соответствующими условиями для проживания личного состава, а также инфраструктурой, которая "позволяет законопослушным гражданам максимально комфортно пересекать блокпост и надежно перекрыть для уголовного элемента пути передвижения нарушителей в пределах территории операции Объединенных сил".

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев провел инспектирование обновленного блокпоста. Он осмотрел дополнительно оборудованные места для отдыха гражданских лиц и зарядки ними мобильных телефонов, санитарные зоны и места подвода питьевой воды. Там появилось новое асфальтовое покрытие и нанесена разметка для разграничения движения автотранспорта.

Командующим также были проверены переоборудованные места для несения службы, питания, отдыха и быта работников Национальной полиции Украины.

На сегодня работа по переоборудованию постов на территории Донецкой области фактически подходит к завершению.