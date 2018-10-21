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Боевики «ДНР» заминировали дороги под Горловкой
21.10.2018 07:19
Боевики «ДНР» и российские оккупанты под временно оккупированной Горловкой устанавливают противотанковые мины поперек автомобильных дорог. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 октября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Миссия продолжала фиксировать наличие новых мин. 17 октября БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал по крайней мере 6 новых противотанковых мин (TM‑62), заложенных поперек дороги на северо‑восточной окраине н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо‑востоку от Донецка)».
Теги: Донбасс, Горловка, мина, дороги, ДНР
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