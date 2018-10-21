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До Луганска и Донецка дошло, что РФ их к себе никогда не заберет
Население ОРДЛО все больше утверждается в мысли, что Россия "ДНР" и "ЛНР" к себе уже не присоединит, разрушенные войной оккупированные города Кремлю попросту не нужны. На этом фоне у многих жителей "ЛНР/ДНР" уровень враждебности к Украине, подогретый в том числе и вражескими пропагандистскими СМИ, значительно упал, передает "Диалог.UA".
Как заявил "Обозревателю" замдиректора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, разочарование в "русском мире" наблюдается и у пособников оккупантов.
Они все чаще приезжают на подконтрольную Украине территорию и сдаются властям Украины, пользуясь программой СБУ "Тебя ждут дома". "На оккупированной территории "ДНР" и "ЛНР" на каждого человека, который служит, давит бесперспективность. Они понимают, что Россия их уже не заберет", - отметил Петренко. Эксперт также подчеркнул, что уровень агрессивности граждан ОРДЛО спадает также и потому, что люди общаются с родней из Украины и видят ситуацию воочию, а не глазами "кремлевских говорящих голов".
Кроме того, население Донбасса уже понимает, война ничего хорошего им не принесла, первоначальных целей ни "ДНР", ни "ЛНР" так и не добились.
Попрощаться можно и с главной обещалкой Кремля – вхождение оккупированного Донбасса в состав РФ. "Они понимают, что дальнейшее продолжение войны малоперспективно. Во-первых, потому что они не нужны России, во-вторых, потому что никакого фашизма на территории Украины нет", - подчеркивает эксперт. Напомним, семья из "ДНР" после поездки в Россию заявила, что об оккупированном Донбассе там никто не думает, от дончан москвичи шарахались.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, ДНР, ЛНР
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