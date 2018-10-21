Из России на Донбасс прибыли охотники на людей: снайперы РФ объявили «сафари» на украинцев

21.10.2018 23:39

С момента наступления российской агрессии на Донбассе, с 2014 года военные РФ не один раз проявляли чрезмерную жестокость по отношению к украинским военнослужащим, издеваясь и применяя пытки к пленным со всеми последующими плачевными и трагическими последствиями. Спустя четыре года войны, отношение российских наемников к бойцам ООС ни капли не изменилось. Как пишет replyua.net, входящие в состав незаконных вооруженных формирований Донбасса российские снайперы, наверное, со скуки, или желания развлечься нечеловеческим образом, начали так называемый сезон охоты на бойцов операции Объединенных сил на востоке Украинского государства, а видео о своих «трофеях» выкладывают в социальных сетях.



Так, в сюжете «Телевизионной службы новостей» отмечается, что один из убийц НВФ, снайпер, самостоятельно снимал на видео то, как он в Марьинке расстреливал украинских военнослужащих. В этот район, где проходят вооруженные столкновения террористов «Донецкой народной республики», из России прибыли охотники на людей. Один из получивших таким образом ранение украинских бойцов ООС Александр Вахрушев, получивший пулю в плечо с вылетом возле лопатки, рассказал: «Когда в меня был выстрел, буквально в последнее мгновения меня позвал друг. В результате я повернулся и тут же почувствовал какой-то сильный удар».



Таким образом, Александру спас жизнь его товарищ, который окликнул бойца во время. Хотя сам спасатель позже на том же мете погиб от пули другого снайпера. В это же время боец ВСУ рассказал: «За период четырнадцати дней в район прибыла группа из 11-15 человек. Они на нас убивать учатся». Также украинским военным удалось выяснить, что убийцы заняли позицию на терриконе, за которым виднеется оккупированный Донецк. Расстояние до ближайших улиц Марьинки не достигает даже тысячи метров. Второй же позицией террористов является жилой сектор рядом с мирными людьми.