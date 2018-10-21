КПВВ на Донбассе: Какие сложности и возможно ли упростить пересечение линии разграничения?

21.10.2018 20:00

Ежедневно тысячи украинцев на Донбассе пересекают контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), в народе называемые «блокпосты». Эти своеобразные «фильтры» появились в 2014 году. За 4 года с очередями и досмотрами столкнулись миллионы мирных граждан.

Каждый, кто хотя бы раз пересекал КПВВ, знает все «прелести» процедуры. Хуже всего дела обстоят в Станице Луганской. Здесь люди идут по деревянному мосту, проехать – невозможно. «Очень тяжело переходить, особенно старикам. Хотелось бы, чтобы сделали мостик. Хоть какой-нибудь, но ровный, чтоб не лазить туда зимой. Когда гололед – это ужас», – говорит жительница с неподконтрольной украинской власти территории Надежда.

Совсем недавно впервые за несколько лет здесь начали реконструкцию. «Была осуществлена замена модулей по проверке документов, а также модулей несения службы пограничных отрядов. Было увеличено количество до 40 рабочих мест. Сейчас работают 40 инспекторов, что дает возможность быстрее осуществлять процедуру проверки паспортных документов», – сообщил майор пограничной службы Игорь Кошельник.

Но новые кабинки для чиновников проблему для людей не решили. Основной человеческий поток на Луганщину идет через КПВВ Донецкой области. Здесь тоже впервые за 4 года начали процесс, который назвали реконструкцией пунктов пропуска. В Марьинке, Гнутово уже сделаны ремонты. Следующие – Новотроицкое и Майорск. «К большому сожалению, Майорск в этом списке последний. Соответственно, его реконструкцию мы можем ожидать в лучшем случае к концу 2018 года. Будем надеяться, что так и будет», – отмечает правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Дарья Дмитренко.

Самая главная сложность – пропускная система. Едут, в основном, пожилые люди, а оформить пропуск онлайн на сайте СБУ они не могут. Поэтому регистрируются прямо на КПВВ. При заполнении бумаг часто допускают ошибки, поэтому старикам нужно приезжать по несколько раз. «При наложении баз, при их совмещении и сопоставлении бывает очень много ошибок, которые технические, над которыми нужно работать. Эти ошибки приводят к тому, что у людей появляются проблемы», – рассказал советник Министерства социальной политики по вопросам ВПЛ Александр Ворошков.

Пропуск дублирует функции обычного паспорта. По нему тоже можно установить личность разыскиваемого преступника. Поэтому правозащитники предлагают просто отменить пропускной режим. «Наличие пропуска не гарантирует безопасность или упрощение какой-то процедуры. По большому счету, это еще один документ, который необходимо получить, дабы пересечь линию соприкосновения. Его отсутствие, я думаю, безусловно ускорило бы этот процесс. И сами бы люди, пересекающие линию соприкосновения, намного позитивнее восприняли бы этот шаг», – считает руководитель славянской команды БФ «Право на защиту» Владимир Орехов.

Еще одна сложность при пересечении КПВВ – провоз товара. Сейчас существует список того, что можно перевозить. Этот перечень невелик и как следствие у людей возникают сложности – даже безобидные товары могут не пропустить. Лишь по истечении нескольких лет Министерство по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) предложило изменить ситуацию. «Крайне необходимо как можно скорее принять новые регулирующие документы о пересечении линии соприкосновения. Наша позиция, как одного из органов, это все-таки отойти от принципа разрешенных товаров, а сделать запрещенные товары. Сейчас эта дискуссия среди правительственных структур и правоохранительных органов продолжается», – сообщил глава МинВОТ Вадим Черныш.

Что можно сделать еще? Например, открыть кассы банка, где пенсионеры смогут получать выплаты прямо на КПВВ. Сейчас на КПВВ работает мобильное отделение. Но не все пересекающие линию разграничения могут приехать именно в те дни, когда банковский автомобиль находится на пункте пропуска. «КПВВ – это все-таки зона небезопасности. Это не совсем линия соприкосновения, но там регулярно бывают обстрелы, залетают шальные пули. Поэтом размещение далеко не всех органов и организаций не всегда оправдано. Потому что небезопасно», – отметил Александр Ворошков.

Отдельная тема – благоустройство и удобство на КПВВ. Хаотичное передвижение перевозчиков, плохое освещение, отапливаемые палатки лишь с одной стороны КПВВ, туалеты, доступ к питьевой воде – все эти трудности возникают из-за отсутствия какого-либо правового статуса у пунктов пропуска. «КПВВ как единый комплекс зданий, сооружений и прочих инфраструктурных объектов не может быть поставлен на баланс ни одному государственному органу или службе и сегодня все изменения, которые происходят, это очень спорадические вещи», – сказала Дарья Дмитренко.

Люди готовы терпеть даже такие условия, лишь бы добраться домой или решить проблемы с бумагами. И пока государство как будто не замечает все эти неприятные моменты жизни своих граждан, частные предприниматели стремятся заработать. Появляются магазины и комнаты отдыха, не говоря уже о целой инфраструктуре платных перевозок без выхода из автомобиля и без очередей.

А на КПВВ в Майорске местный бизнесмен собирается открыть хостел, чтобы люди не ночевали посреди минного поля.

Напомним, по данным МинВОТ, в сентябре линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 127 тыс. 700 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области – 877 тыс. 100 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 250 тыс. 600 человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Общественное ТВ Донбасса»