Мариуполец выбил сыну зубы за курение

21.10.2018 17:35

В Мариуполе привлекли к ответственности отца, наказавшего 17-летнего сына за курение сигарет. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию обратилась администрация школы в Приморском районе с сообщением, что один из учеников 11 класса подвергся физическому насилию. Инспекторы ювенальной превенции выяснили, что отец воспитывает сына силой. Мужчина побил подростка за то, что тот курил сигареты. В результате у парня были выбиты три зуба.

Полицейские провели с мужчиной беседу и сообщили о семье в службу по делам детей и Центр социальных служб семьи, детей и молодежи.

В отношении отца был составлен административный протокол по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение домашнего насилия).

Источник: https://mrpl.city