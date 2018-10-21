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Архив - Донецкая область

На Донбассе "самоликвидировался" боевик: в ВСУ показали фото

21.10.2018 16:00
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На Донбассе "самоликвидировался" боевик: в ВСУ показали фото

Украинские бойцы тут ни при чем, стала известна причина гибели вражеского "воина"

Одним предателем Украины стало меньше. Житель Луганской области, который воевал на стороне боевиков, погиб в ДТП. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Бесславная "бригада-200" (погибшие на Донбассе боевики) приняла пополнение. На этот раз обошлось без участия украинских воинов.

По словам "Штирлица", погиб Алексей Челяев из Перевальска. Он "самоликвидировался" в ДТП.

Отметим, пока некоторые боевики "самоликвидируются", на передовой украинская армия продолжает наносить урон врагу. 20 октября враг 17 раз атаковал ВСУ, но нарвался на жесткую "ответку" и сам же понес потери.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, боевик, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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