На Донбассе "самоликвидировался" боевик: в ВСУ показали фото

21.10.2018 16:00

Украинские бойцы тут ни при чем, стала известна причина гибели вражеского "воина"

Одним предателем Украины стало меньше. Житель Луганской области, который воевал на стороне боевиков, погиб в ДТП. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Бесславная "бригада-200" (погибшие на Донбассе боевики) приняла пополнение. На этот раз обошлось без участия украинских воинов.

По словам "Штирлица", погиб Алексей Челяев из Перевальска. Он "самоликвидировался" в ДТП.

Отметим, пока некоторые боевики "самоликвидируются", на передовой украинская армия продолжает наносить урон врагу. 20 октября враг 17 раз атаковал ВСУ, но нарвался на жесткую "ответку" и сам же понес потери.

Источник: https://www.segodnya.ua