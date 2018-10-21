На КПВВ задержали порох и другие товары

21.10.2018 18:15

Пограничники Краматорского и Донецкого отрядов совместно с представителями фискальной службы из состава Объединенных сил помешали незаконному перемещению через линию соприкосновения товаров на общую сумму более 800 тыс грн. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает Госпоранслужба.

«В КПВВ «Майорск», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое» помешали незаконному перемещению через линию соприкосновения партии духов, зимних курток, чашек шлифовальных по бетону и камням, упаковок для кофе, почти 150 мобильных телефонов, 790 граммов пороха, строительных электроинструментов, средств личной гигиены, бытовой химии и косметических изделий на общую сумму более 800 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Все товары изъяты в установленном порядке работниками Государственной фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.

Источник: https://dnews.dn.ua