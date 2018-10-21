Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке

21.10.2018 10:02

По данным разветки, наемники, вчера вечером с неподконтрольной территории стреляли из стрелкового оружия вблизи КПВВ «Майорск».

В результате обстрела поврежден воздушный баллон надувного модуля. Мирные граждане которые находились в палатке не пострадали.

За текущие сутки по состоянию на 7 утра оккупационные войска осуществили обстрелы украинских позиций в районе Попасной. Потерь среди украинских военных нет.