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Архив - Донецкая область

«Океан Эльзы» в оккупированном Донецке

21.10.2018 14:45
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«Океан Эльзы» в оккупированном Донецке

В оккупированном украинском городе Донецк местные музыканты устроили кавер-вечер популярной украинской группы «Океан Эльзы»

На вечеринку собрался аншлаг. Концерт, на котором местные исполнители перепевали хиты, состоялся в одном из донецких баров 20 октября. В зале, рассчитанном на полсотни человек, набралось более ста слушателей – в основном молодежь. Концерт длился два часа, несколько песен группа исполняла на бис.

Видео с мероприятия демонстрирует исполнение разными молодыми музыкантами хитов рок-группы в неизвестном клубе. Публика при этом активно подпевает и пританцовывает. Где именно в городе и когда снято данное видео, не уточняется.

Как передавала Politeka, не только российские, но и некоторые зарубежные артисты решили нарушить государственную границу Украины и незаконно посетить оккупированный Крым с гастролями, а пик таких путешествий пришелся на летний сезон.

 

Источник: https://politeka.net с ссылкой на  Радио Свобода



Теги: Донецк, Донбасс, музыкант, вечеринка, песни
 
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