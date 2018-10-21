«Отработанный материал»: Губарев больше не нужен

21.10.2018 11:20

Так называемые «выборы» на территории «ДНР» – это подтверждение того, что никакой демократии под предводительством России нет и быть не может. Одного из лидеров сепаратистов в 2014 году Павла Губарева, сегодня не пускают в Донецк. Как передает replyua.net, об этом рассказал донецкий журналист Сергей Белоус.



По его информации, Губареву настоятельно дали понять, что будет для него же лучше, если он не будет прорываться в Донецк, где он собирается устраивать протесты или какие-то еще провокации перед «выборами» в «ДНР». При этом, фейковый Центризбирком давно отказал Губареву в выставлении своей кандидатуры на пост главы «республики». Никто не объяснил, в чем причина отказа. Единственная причина – Кремлю Губарев больше не интересен, и Москва не видит его в роли главаря «ДНР». Он был нужен только, когда российские войска в 2014-ом году захватывали админздания.



Отметим, что не так давно в СМИ была информация о том, что неизвестные похитили жену Губарева. По странному стечению обстоятельств это произошло накануне съезда движения «Свободный Донбасс», которое возглавляет сам Губарев.