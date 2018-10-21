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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: очередь на Марьинском направлении

21.10.2018 09:17
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Ситуация на КПВВ: очередь на Марьинском направлении

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Общее количество транспортных средств, ожидавших очереди на въезд и выезд:

  • «Майорское» — 30/60;
  • «Марьинка» — 0/60;
  • «Новотроицкое» — 20/40;
  • «Гнутово» — 20/20.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 40,7 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств. Количество по КПВВ выглядит так:

 

  • «Майорское» — 9235 человек и 1175 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 9635 человек и 1735 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 7885 человек и 1530 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 3800 человек и 955 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 10 130 человек.
Источник: https://donpress.com 


Теги: Донбасс, Марьинка, очередь, КПВВ
 
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