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Ситуация на КПВВ: очередь на Марьинском направлении
21.10.2018 09:17
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Общее количество транспортных средств, ожидавших очереди на въезд и выезд:
- «Майорское» — 30/60;
- «Марьинка» — 0/60;
- «Новотроицкое» — 20/40;
- «Гнутово» — 20/20.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 40,7 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств. Количество по КПВВ выглядит так:
- «Майорское» — 9235 человек и 1175 транспортных средств;
- «Марьинка» — 9635 человек и 1735 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 7885 человек и 1530 транспортных средств;
- «Гнутово» — 3800 человек и 955 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 10 130 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Марьинка, очередь, КПВВ
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