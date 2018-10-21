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Существенное увеличение: Как работает обновленный КПВВ «Станица Луганская»
Полмиллиона людей пересекли обновленный контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица-Луганская», единственный в Луганской области.
«Сейчас стало хорошо сюда. Очереди нет. Я сегодня пришла и очереди нет. Прелесть прямо. А отсюда там людей много на "ЛНР". Там много», – говорит Надежда Сколочук, которая пересекает линию разграничения.
Женщина живет во временно неподконтрольном украинской власти Луганске. Один раз в 2 месяца приезжает за пенсией. Домой везет продукты. «Здесь овощи намного дешевле, мед», – поделилась она.
По словам начальника отдела пограничной службы «Станица Луганская» Игоря Кошельника, на КПВВ было увеличено количество рабочих мест. «Сейчас работают 40 инспекторов, что дает возможность быстрее осуществлять процедуру проверки паспортных документов и также ускорило пересечение линии разграничения непосредственно гражданами», – сказал он.
Кроме новых модулей пограничников на КПВВ работают мобильное отделение Ощадбанка и модуль Службы по чрезвычайным ситуациям.
Людям пожилого возраста помогают пересечь линию разграничения спасатели и пограничники. «С 7:00 до 18:30 в целом линию разграничения за этот период времени пересекают до 13 тысяч граждан. Это существенное увеличение. До реконструкции линию разграничения пересекали от 10 тысяч граждан», – отметил Игорь Кошельник.
От Станицы Луганской люди едут автобусами в другие районы Луганской области.
Как сообщалось ранее, на КПВВ «Станица-Луганская» разместили информационные листовки о порядке оформления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и процедуре получения компенсации за жилье для переселенцев – участников АТО.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, блокпост, пункт пропуска, Станица Луганская, КПВВ
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