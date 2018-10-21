- «Отработанный материал»: Губарев больше не нужен 11:20
- Интеграция Донбасса в состав России: Пушилин возмутил украинцев наглым заявлением 11:13
- Борьба с армией РФ на Донбассе станет "жарче": новейший РСЗО "Ольха" официально взят на вооружение ВСУ 11:00
- Боевики накрыли огнем позиции ВСУ, противник применил противотанковую управляемую ракету 10:47
- Актуальная информация для пересекающих КПВВ10:29
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке10:02
- В сети раскрыли тайну, как главарь ДНР служил в Нацгвардии Украины (ФОТО)09:28
- "Ничто не должно помешать Пушилину", - Кремль запретил Губареву появляться в Донецке09:20
- У боевиков паника из-за мощного оружия ВСУ09:18
- Ситуация на КПВВ: очередь на Марьинском направлении09:17
У боевиков паника из-за мощного оружия ВСУ
Если в начале войны на Донбассе боевики публично заявляли, что могут "разгромить" ВСУ в считанные часы, то сейчас они все больше признаются, что бессильны перед мощью и боеспособностью сил ООС.
Такой информацией на своей странице в Facebook поделился известный украинский волонтер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA". Мысягин отметил, что российские наемники уже, не стесняясь, в соцсетях скулят и жалуются, что ВСУ их "кошмарят" по полной.
При этом оккупанты признаются, что армия Украины становится с каждым днем сильнее, наращивая свой боевой потенциал и улучшая свое военно-техническое состояние. Техническое оснащение ВСУ – головная боль российских террористов, которые констатируют нынешнее превосходство сил ООС над "непобедимой" армией Путина.
"Снайперские расчеты ВСУ, имеющие на вооружении крупнокалиберные винтовки Barrett, уже стали на Донбассе притчей во языцех", - жалуются в пабликах боевики, признаваясь при этом, что зачастую не могут вообще противостоять ВСУ. Кроме этого, террористы констатировали, что о таком техническом оснащении, как у сил ООС, боевикам на Донбассе приходится только мечтать. Напомним, после боев на Донбассе между ВСУ и террористами, у боевиков много убитых. Добавим, волонтер показал новый "подарок" от украинских защитников, который переполошил террористов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, оружие, боевики, ВСУ, ООС
- "К "Мотороле" в гости "отпускники" не доехали", - боец ВСУ об удачной операции
- Боевики ударили по позициям сил ООС: у ВСУ потери
- "Палец не дрогнул", - боец ВСУ рассказал об уничтожении офицера из РФ в Горловке
- Боевики проводят военные учения и обстреливают ВСУ
- ВСУ изменили тактику: украинские военные ведут активные бои на окраинах Донецка
- Вечерняя дрожь: Донетчину трясет от обстрелов
- «Отработанный материал»: Губарев больше не нужен 11:20
- Интеграция Донбасса в состав России: Пушилин возмутил украинцев наглым заявлением 11:13
- Борьба с армией РФ на Донбассе станет "жарче": новейший РСЗО "Ольха" официально взят на вооружение ВСУ 11:00
- Боевики накрыли огнем позиции ВСУ, противник применил противотанковую управляемую ракету 10:47
- Актуальная информация для пересекающих КПВВ10:29
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке10:02
- В сети раскрыли тайну, как главарь ДНР служил в Нацгвардии Украины (ФОТО)09:28
- "Ничто не должно помешать Пушилину", - Кремль запретил Губареву появляться в Донецке09:20
- У боевиков паника из-за мощного оружия ВСУ09:18
- Ситуация на КПВВ: очередь на Марьинском направлении09:17
- «Отработанный материал»: Губарев больше не нужен 11:20
- Интеграция Донбасса в состав России: Пушилин возмутил украинцев наглым заявлением 11:13
- Борьба с армией РФ на Донбассе станет "жарче": новейший РСЗО "Ольха" официально взят на вооружение ВСУ 11:00
- Боевики накрыли огнем позиции ВСУ, противник применил противотанковую управляемую ракету 10:47
- Актуальная информация для пересекающих КПВВ10:29
- Саакашвили возвращается: объявлена дата и раскрыты планы10:16
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке10:02
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому10:00
- Мужчина впал в кому после того, как бульдог откусил его гениталии09:45
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- Как подготовить организм, чтобы не "свалиться" с простудой08:45
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением
- Священник РПЦ оскорбил Украину и обратился к российским боевикам: "Идите, братья, войной на этих бесов"
- Правду о бойне в Керчи скрывают, Росляков был не один: застрелили уже лежащего
- Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах