В сети раскрыли тайну, как главарь ДНР служил в Нацгвардии Украины (ФОТО)

21.10.2018 09:28

Исполняющий обязанности главы так называемой ДНР Денис Пушилин служил в Нацгвардии Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист, журналист Иван Жеведь, публикуя фото.

На фото сержант Национальной гвардии, заместитель командира взвода, настоящий "нацик" Денис Пушилин, - говорится в подписи к снимку.

Отметим, что Пушилин, скорее всего, служил в старой Нацгвардии, которую расформировали в 1999 году. Это подтверждают и пользователи.

"Очевидно, что Пушилин попал в последний гвардейский призыв 1999 года, (НГУ уничтожил Своим преступным приказом Кучма, осенью того же года), а на ДМБ уходил уже с Внутренних Войск МВД", - говорится в одном из комментариев.

Источник: https://from-ua.com