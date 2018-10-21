Важная информация переселенцам: Как ребенку-ВПЛ получить пенсию по потере кормильца или соцпомощь

21.10.2018 11:45

В Украине дети из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получать пенсию по потере кормильца или государственную социальную помощь. О том, что нужно для этого сделать и какие предоставить документы, разъяснили на сайте программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ»).

Так, пенсии по потере кормильца назначаются ребенку умершего кормильца до 18 лет или до 23 лет, если ребенок учится на дневной форме обучения. Для этого законный представитель ребенка, или лично ребенок умершего кормильца, достигший 18 лет, может обратиться в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) и подать обязательно следующие документы:

заявление по установленной форме;

паспорт;

идентификационный код;

если ребенку исполнилось 18 лет – справку из учебного заведения о том, что он учится на дневной форме обучения;

справку ВПЛ.

Также подаются документы умершего кормильца:

свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании кормильца без вести пропавшим или объявления его умершим;

документы о возрасте (если не указано в свидетельстве о смерти или решении, например, свидетельство о рождении);

за период работы до 01.01.2004 года – документы о стаже (например, трудовая книжка, другие документы, выданные по месту работы, архивными учреждениями; если нет – то любые другие документы: справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости о зарплате, удостоверения, письменные трудовые договоры);

за период работы, начиная с 01.01.2004 года, используется информация, имеющаяся о нем в ПФ (справка из базы данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования).

Если есть в наличии, то можно добавить:

идентификационный код умершего кормильца;

справку о составе семьи умершего кормильца и копии документов, удостоверяющих родственные отношения с умершим.

В случае, когда умерший не имел страхового стажа, пенсию оформить невозможно, однако можно оформить государственную социальную помощь, которая выплачивается законному представителю ребенка до достижения совершеннолетия, или ребенку, достигшему 18 лет, но который продолжает учиться на дневной форме обучения (до достижения 23 лет).

Для назначения такой помощи законный представитель или непосредственно ребенок умершего кормильца (по достижению 18 лет) должен обратиться в УТСЗН и представить следующие документы: