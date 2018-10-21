За нас уже все решили: В «Л-ДНР» показали, как будут выглядеть «избирательные бюллетени» (Фото)

21.10.2018 15:20

В «Л-ДНР» утвердили «форму бюллетеней на выборах главы и депутатов». Об этом сообщается в местных изданиях.

В «ЛНР» утверждают, что они «будут изготовлены с использованием нескольких степеней защиты». Текст «избирательных бюллетеней» будет напечатан на русском и украинском языках.

В «ДНР» также «бюллетени» будут содержать несколько степеней защиты, но будут печататься только на русском языке. «Бюллетени» на «выборы главы ДНР» и на «выборы» в «НС ДНР» будут отличаться по цвету и иметь уникальный номер. На каждом листе будут разъяснения, как именно их заполнять.

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