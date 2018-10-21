- На луганском направлении обострение, ВСУ понесли не летальные потери19:48
- Существенное увеличение: Как работает обновленный КПВВ «Станица Луганская»19:00
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину18:45
- Стало известно почему Губареву запретили въезд в ОРДО18:30
- На КПВВ задержали порох и другие товары18:15
- Сеть поражена крупным кладбищем российских боевиков "ДНР" в Комсомольском: "Кресты над могилами неизвестных"18:00
- Мариуполец выбил сыну зубы за курение17:35
- Защита прав ВПЛ: В Украине разработали мобильное приложение для переселенцев (Фото)17:03
- На Донбассе "самоликвидировался" боевик: в ВСУ показали фото16:00
- За нас уже все решили: В «Л-ДНР» показали, как будут выглядеть «избирательные бюллетени» (Фото)15:20
Защита прав ВПЛ: В Украине разработали мобильное приложение для переселенцев (Фото)
В Украине появилось мобильное приложение для правовой помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) «IDPRIGHTS – ЗАХИСТ ПРАВ ВПО». Его разработал Благотворительный фонд «Горение», о чем сообщается на странице организации в Facebook.
Так, уже сейчас бета-версия мобильного приложения доступна для свободной загрузки в Google Play. Необходимо ввести поисковый запрос «ВПО» и загрузить приложение.
По информации разработчиков, по состоянию на сейчас, в мобильном приложении реализовано несколько функций:
- лента новостей, которые будут интересны ВПЛ;
- наиболее актуальные вопросы, которые содержат пошаговые алгоритмы решения правовых проблем;
- актуальная законодательная база;
- образцы заполнения документов;
- контакты важнейших организаций.
В случае необходимости можно задать вопрос юристу и получить ответ на e-mail.
Как отметила первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ, «фишка» приложения – возможность автозаполнения бланков различных заявлений, которые затем можно распечатать и подписать.
Отмечается, что сейчас мобильное приложение работает в режиме бета-тестирования. Осуществляется проверка его функционала. Приложение пока под Android, до конца года выйдет под IOS.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, защита, ВПЛ, мобильное приложение
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке
- Уголь Донбасса залеживается на складах
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби
- Для переселенців розробили дорожню карту
- Как вывезти за границу ребенка-переселенца, если согласие одного из родителей получить невозможно. Разъяснения по новому закону
- Экс-солистка "ВИА Гры" отправляет мужа защищать Украину
- На луганском направлении обострение, ВСУ понесли не летальные потери19:48
- Существенное увеличение: Как работает обновленный КПВВ «Станица Луганская»19:00
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину18:45
- Стало известно почему Губареву запретили въезд в ОРДО18:30
- На КПВВ задержали порох и другие товары18:15
- Сеть поражена крупным кладбищем российских боевиков "ДНР" в Комсомольском: "Кресты над могилами неизвестных"18:00
- Мариуполец выбил сыну зубы за курение17:35
- Защита прав ВПЛ: В Украине разработали мобильное приложение для переселенцев (Фото)17:03
- На Донбассе "самоликвидировался" боевик: в ВСУ показали фото16:00
- За нас уже все решили: В «Л-ДНР» показали, как будут выглядеть «избирательные бюллетени» (Фото)15:20
- На луганском направлении обострение, ВСУ понесли не летальные потери19:48
- Путин в ярости: российское оружие будущего оказалось бесполезным. ВИДЕО19:30
- Химического выброса уже мало: в Крыму произошло новое экологическое бедствие19:15
- Существенное увеличение: Как работает обновленный КПВВ «Станица Луганская»19:00
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину18:45
- Стало известно почему Губареву запретили въезд в ОРДО18:30
- На КПВВ задержали порох и другие товары18:15
- Сеть поражена крупным кладбищем российских боевиков "ДНР" в Комсомольском: "Кресты над могилами неизвестных"18:00
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Мариуполец выбил сыну зубы за курение17:35
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений14:05
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- Как подготовить организм, чтобы не "свалиться" с простудой08:45
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Интеграция Донбасса в состав России: Пушилин возмутил украинцев наглым заявлением
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке