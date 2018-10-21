Защита прав ВПЛ: В Украине разработали мобильное приложение для переселенцев (Фото)

21.10.2018 17:03

В Украине появилось мобильное приложение для правовой помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) «IDPRIGHTS – ЗАХИСТ ПРАВ ВПО». Его разработал Благотворительный фонд «Горение», о чем сообщается на странице организации в Facebook.

Так, уже сейчас бета-версия мобильного приложения доступна для свободной загрузки в Google Play. Необходимо ввести поисковый запрос «ВПО» и загрузить приложение.

По информации разработчиков, по состоянию на сейчас, в мобильном приложении реализовано несколько функций:

лента новостей, которые будут интересны ВПЛ;

наиболее актуальные вопросы, которые содержат пошаговые алгоритмы решения правовых проблем;

актуальная законодательная база;

образцы заполнения документов;

контакты важнейших организаций.

В случае необходимости можно задать вопрос юристу и получить ответ на e-mail.

Как отметила первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ, «фишка» приложения – возможность автозаполнения бланков различных заявлений, которые затем можно распечатать и подписать.

Отмечается, что сейчас мобильное приложение работает в режиме бета-тестирования. Осуществляется проверка его функционала. Приложение пока под Android, до конца года выйдет под IOS.

Источник: https://dnews.dn.ua