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Боевики не дают эвакуировать тела погибших мирных жителей
Тела мирных жителей лежат у позиций боевиков.
Боевики игнорируют запросы украинской стороны о выдаче тел двух мирных жителей, которые погибли в населенном пункте Золотое-4 18 октября.
Об этом сообщил начальник пресс-центра Объединенного командного пункта Объединенных сил полковник Леонид Матюхин, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Несмотря на то, что трагедия произошла на территории, неподконтрольной Вооруженным силам Украины, командованием ОС неоднократно посылались запросы на режим тишины с целью эвакуации тел погибших. Но со стороны российско-оккупационных войск данные запросы были проигнорированы", - сказал он.
Матюхин добавил, что боевики могут поступать так с целью фальсификации реального положения дел и усиления напряжения среди местного населения.
Он также подчеркнул, что подобные случаи не являются исключением в "серой зоне" из-за насыщенности мест минирования.
Ранее в штабе ООС сообщили, что 18 октября в результате подрыва на взрывном устройстве в Золотом-4 погибли два мирных жителя. Они шли в сторону оккупированного населенного пункта Золотое-5. Тела погибших лежат рядом с позициями боевиков.
Миссия ОБСЕ запустила в сторону Золотого беспилотник и предоставила координаты предполагаемого места нахождения тел погибших. Их родственники обратились к Красному Кресту с просьбой вернуть тела погибших для захоронения. Однако боевики не захотели эвакуировать тела погибших, они продолжают лежать под открытым небом.
Источник : http://hronika.info
Теги: Донбасс, боевики, тела
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