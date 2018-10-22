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На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
Ситуация на передовой вновь обострилась из-за постоянных обстрелов позиций сил ООС
Соответствующую информацию обнародовал пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска 37 раз открывали огонь по позициям наших бойцов. Девять раз террористы во время обстрелов использовали тяжелое вооружение, которое должно быть отведено от линии соприкосновения.
«Так, вражеская сторона обстреливала следующие населенные пункты: Крымское, Катериновка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Степное, Старогнатьевка, Чермалык, Павлополь, Широкино и другие. Обстрелы велись из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов», — говорится в сообщении.
«Троицкое, Новолуганское и Талаковка были обстреляны оккупационными подразделениями из минометов калибра 120мм, а по позициям ВСУ в районе Гнутово, Светлодарска и Луганского враг бил из минометных батарей калибра 82мм. Возле Авдеевки произошло боевое столкновение, а по Водяному оккупанты стреляли из БМП», — сообщили в штабе.
«К сожалению, на протяжении минувших суток силы ООС понесли потери. В ходе боевых действий один военнослужащий погиб, еще трое были ранены. По информации ГУР, двое оккупантов были ликвидированы, еще шестеро ранены», — добавили в силовом ведомстве.
В штабе также отметили, что на протяжении текущих суток террористы обстреливали наши позиции возле Новозвановки, Павлополя и Песок из пулеметов и стрелкового оружия.
В то же время Кремль, скорее всего, пребывает в отчаянии. Там даже пытаются запугать «военным конфликтом на трансграничной территории или акватории Азовского или Черного морей», если сделка сорвется. Там также говорят о «легитимизации» террористических «республик» Донбасса по крымскому или абхазскому сценариям.
Уточняется, что итог сделки – это возвращение Украине оккупированного Донбасса. В обмен на это Кремль хочет не только избавиться от санкционного гнета, но еще и легитимизировать аннексию Крыма.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, бой, обострение, ВСУ
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