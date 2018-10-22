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Архив - Донецкая область

Переселенцев стало меньше: Опубликованы новые данные

22.10.2018 16:53
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По состоянию на сегодня, 22 октября, в Украине учтены 1 млн 521 тыс. 444 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 октября 2018 года в Украине были учтены 1 млн 521 тыс. 542 переселенца. Таким образом, за 6 дней число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уменьшилось на 98 человек.

Источник : https://dnews. 

 


Теги: Донбасс, Крым, данные, переселенцы
 
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