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Волонтер рассказал, как зарабатывают на пенсионерах неподконтрольного Донбасса в прифронтовых городах
В прифронтовых городах Донбасса очень выросла аренда жилья. А местные жители предлагают за деньги услугу временной прописки пенсионерам с временно неподконтрольной украинской власти территории. Об этом рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.
Волонтер больше проводит времени в прифронтовых городах, чем в родном Харькове. Он рассказывает, что в день приезда невозможно поселиться в том же Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) – городе вблизи контрольного пункта въезда-выезда на линии разграничения. «Надо как минимум за два-три дня до поездки забронировать квартиру, потому что город берет на себя нагрузку по приезжим с оккупированной территории», – говорит Каплин.
По его наблюдением, в основном приезжают люди пенсионного возраста. Им необходимо около трех недель, чтобы пройти все процедуры в соответствующих инстанциях. «Столько времени старикам приходится тратить, если верификацию и идентификацию проходят самостоятельно. Поэтому в прифронтовых городах очень выросла аренда жилья», – утверждает Каплин.
Чтобы получить свои пенсионные выплаты, старикам нужно оформить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), в противном случае пенсии приостанавливают, а разблокировать их достаточно сложно. Для получения статуса ВПЛ пенсионер должен быть зарегистрирован на подконтрольной украинскому правительству территории. «Поэтому местные делают бизнес не только на аренде жилья, а и предлагают временно прописать стариков. Такая услуга стоит от 500 гривен в месяц», – рассказал волонтер.
Но только этим перечень услуг не заканчивается. Для того, чтобы не тратиться на съемные квартиры, а все процедуры проверок и оформлений пенсионерам с неподконтрольной территории можно было пройти быстро и «под ключ», можно договориться за определенную сумму вознаграждения с чиновниками. В сентябре силовики задержали на горячем участников схемы.
По данным следствия, решение проблем переселенцам в Бахмуте стоило от 5 500 до 10 500 грн. Бралась за дело – помочь переселенцам – группа из четырех человек, двое из которых оказались сотрудницами местного управления пенсионного фонда. До этого еще одну чиновницу ПФУ с поличным задержалиполицейские в Мариуполе.
По мнению координатора благотворительной организации Евгения Каплина, такие манипуляции и коррупционные составляющие сохранятся до тех пор, пока государство не отделит пенсии от статуса ВПЛ. «Государство не знает: где на самом деле ВПЛ, а где пенсионер, который просто не хочет потерять свою пенсию», – отмечает волонтер.
Источник:https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, пенсионер, старики
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