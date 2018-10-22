Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается

22.10.2018 23:49

Даже, как говорится, упоротые сторонники "ДНР" вынуждены признавать, что "армия молодой республики" разваливается прямо-таки спринтерскими темпами. Один из таких сторонников, Вадим Довгалюк-Касимов, в своем Телеграмм-канале рассказал, что полевые командиры боевиков ужа давно скрывают факты массового дезертирства только ради того, чтоб прикарманивать денежное довольствие, начисляемое РФ на отсутствующий личный состав.

Сепаратист рассказал об одном из "солдат", который, когда ему все надоело, просто оставил оружие на блокпосту и с дежурства… ушел домой. Там он был задержан, передает "Диалог.UA". После избиения орка бросили на подвал. Сторонник оккупантов подчеркивает, что сегодня в "ДНР" вояк защищать лживую, воровитую и откровенно коррумпированную власть становится все меньше. Тем более, наблюдая, как активно организовываются "всенародные" и безальтернативные "выборы", по результатам которых, как замышляют авторы этого сценария, главарем "ДНР" станет мошенник-МММщик Пушилин.

Вояки наотрез отказываются участвовать в этом фарсе, а тем более – защищать его и умирать за него. Блогер считает, что в случае обострения и "солдат"-дезертир, о котором шла речь выше, и многие другие, да и сам автор поста встанут на защиту "республики", чтобы избавить ее от временщиков. Но, судя по множеству других постов в соцсетях и свидетельствам жителей оккупированной территории, немало сбежавших террористов предпочтут уехать в Россию и там затеряться в захолустье. Да и среди гражданского населения нет уже никакого желания брать в руки оружие, чтоб защищать Пушилина и ему подобных.

Довгалюк-Касимов подчеркивает: народное терпение на пределе. "Пар накапливается в котле, и если громыхнет какой скандал, типа Врадиевки, народ просто разорвет временщиков. Тогда вспомнят все", - добавляет сторонник "ДНР". Напомним, в "ДНР" заявили, что Пушилина хотят взорвать. Ненависть к нынешнему главарю донецких террористов зашкаливает.



Источник: www.dialog.ua