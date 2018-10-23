Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»

23.10.2018 09:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения требуют у водителей, выезжающих и въезжающих в Украину, требуют регистрацию «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают жители временно оккупированных территорий, боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения требуют у водителей въезжающих или выезжающих с Украины регистрацию автомобиля в «ДНР». при этом некоторым водителям удается сказать, что «регистрация есть», а у некоторых требуют документальное подтверждение. В некоторых случаях даже недавно купленные автомобили отправляют на «штрафплощадку». 

Вот что рассказывают жители оккупированных территорий столкнувшиеся с прессингом вблизи блокпоста на выезде из временно оккупированной Горловки:

«Стоит ГАИ хотят днр регистрацию»,

«Отмазки типа «я только заехал» совсем не катят?»,

«Я сказал что регистрация есть. Еду с Украины. Счастливо вам пути и усе»,

«Где именно стоят»,

«Прям на посту ГАИ»,

«А говорил номер автомобиля? Или просто сказал что есть и всё?»,

«Просто сказал что регистрация есть и все»,

«Круто»,

«Многие смотрю возят с собой тех.пашпорт»,

«Не только отмазки. Даже если машина куплена месяц назад и её первый заезд в ордло то все равно поедет на штрафстоянку».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, регистрация, автомобиль, блокпост, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх