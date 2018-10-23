- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Как Пушилин в “выборах побеждал”19:00
- "Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе 16:30
- В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение15:15
- «Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике14:45
- Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября14:36
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд13:45
- Нет газа. В Краматорске отключили отопление13:31
- Появились новые подробности убийства Захарченко12:15
- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым12:00
Для Захарченко построят "МАВЗОЛЕЙ"
Боевики «ДНР» имеют намерение построить на месте захоронения главаря «ДНР» Александра Захарченко «мавзолей». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ДНР» решили на месте захоронения главаря «ДНР» Александра Захарченко построить «мавзолей». При этом они боятся, что могилу Захарченко могут осквернить, поэтому возле могилы круглосуточно дежурят боевики «ДНР» для сна которых стоит даже тентованный КАМАЗ. Однако, не учитывается, что боевиков «ДНР» Арсена Павлова и Михаила Толстых (Моторолу и Гиви) похоронили на кладбище домашних животных, а Захарченко – напротив.
Вот что рассказывают в соцсетях дончане:
«Вчера была на кладбище Дон.море.Будущий мавзолей захерки охраняют новороссы, даже тентованный КАМАЗ стоит, наверное, чтоб они там спали. Они там развели костер рядом. Цетов на могиле много, еще скорбят по вождю. А на собачьем кладбище вояки пришли помянуть моторылу, годовщина ж была)».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, Мавзолей, могила, ДНР, Захарченко
- "Осы" ужалили опасного террориста: в Донецке нашли могилу бойца "Спарты"
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве свежих могил боевиков в Донецке: соцсети передали подробности
- На могиле Захарченко в Донецке произошло резкое изменение: фото странного сооружения возле могилы удивило Сеть
- Террористы из всех округов оккупированного Крыма, Донецка, Луганска и России приехали к могиле Захарченко
- В Донецке показали, как выглядит кладбище возле аэропорта
- Сколько стоит дистанционный уход за могилами в Донецке
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие 19:32
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Как Пушилин в “выборах побеждал”19:00
- "Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе 16:30
- В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение15:15
- В «ЛНР» анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии15:04
- «Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике14:45
- Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября14:36
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд13:45
- Нет газа. В Краматорске отключили отопление13:31
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Как Пушилин в “выборах побеждал”19:00
- Настоящий клад у себя в огороде откопали житомирские пенсионеры18:46
- На съемках фильма Безрукова произошла жуткая трагедия18:32
- Ответственность на России: глава МИД Италии обвинил пьяных болельщиков ЦСКА за происшествие в Риме 18:17
- Медики подсказали, какой напиток поможет вылечить грипп18:00
- Ученые доказали, что собаки понимают человеческую речь17:30
- Украинцев могут «обрадовать» очередным повышением тарифов на тепло17:15
- Россия больше не может запустить корабль "Союз" в космос: страховые компании массово отказываются от контракта 17:00
- "Манчестер Сити" деклассировал "Шахтер"16:50
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину