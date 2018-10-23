- Бойцы ВСУ показали экстремальный трюк: готовятся мучеников РФ в «рай» отправить23:53
- На Донетчине авто с работниками «Вода Донбасса» подорвалось на взрывном устройстве: есть пострадавшие23:35
- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
- "Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"21:15
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко20:30
- Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии20:01
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог19:30
- Теперь Захарченко - преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику19:10
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении18:45
- В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату18:15
"Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
Социальные сети удивило странное заявление одного лидеров "ДНР" Александра Ходаковского, который на своей странице в социальной сети загадочно написал, что лидеры "ДНР" будут ждать прихода к власти в Украине Юлии Тимошенко.
Об этом Ходаковский написал в комментарии к своему же сообщению, в котором порекомендовал читателям статью российского издания о потере Москвы контроля над украинской Православной церковью. "Мы будем ждать прихода Тимошенко (злая ирония)", - загадочно написал он.
Однако в ответ на вопросы своих подписчиков Ходаковский одернулся и отметил, что на Тимошенко могут возлагаться неоправданные надежды в связи с Донбассом. Развивая собственную мысль, он отметил, что боевикам "ДНР" придется разговаривать с Украиной, но только после перерождения страны в некую новую форму.
Напомним, в "ДНР" заявили, что Пушилина хотят взорвать. Ненависть к нынешнему главарю донецких террористов зашкаливает.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы президента, ДНР, боевики, Тимошенко, Ходаковский
- Тимошенко считает, что Порошенко может ввести военное положение, чтобы отменить выборы
- Эксперт рассказал, когда Кремль уберет Захарченко из "ДНР": названы сроки
- "У Тимошенко богатая фантазия", - Захарченко о переговорах между "властями" "Л/ДНР" и Порошенко
- Почему террористы активизировались на Донбассе: генерал объяснил, что нужно боевикам "ДНР/ЛНР"
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:
- Боевики хитрят с отводом и избавляются от оружия
- Бойцы ВСУ показали экстремальный трюк: готовятся мучеников РФ в «рай» отправить23:53
- На Донетчине авто с работниками «Вода Донбасса» подорвалось на взрывном устройстве: есть пострадавшие23:35
- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
- "Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"21:15
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко20:30
- Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии20:01
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог19:30
- Теперь Захарченко - преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику19:10
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении18:45
- В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату18:15
- Бойцы ВСУ показали экстремальный трюк: готовятся мучеников РФ в «рай» отправить23:53
- Нужны войска: стало известно, как оккупация Крыма подстегнула страны НАТО23:49
- На Донетчине авто с работниками «Вода Донбасса» подорвалось на взрывном устройстве: есть пострадавшие23:35
- Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме перед матчем ЛЧ - видео 18+23:28
- В Одессе на стадионе «Черноморец» вспыхнул пожар: очевидцы слышали взрывы23:20
- Путин предложил встретиться с Трампом в Париже 11 ноября22:48
- Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ22:08
- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
- "Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"21:15
- Вторжение Путина в Беларусь: Лукашенко уже готов к "зеленым человечкам"21:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение17:00
- Почему женщинам не стоит оценивать себя по внешности: ответ психолога16:03
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер